L'Udinese sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato, ma logicamente si sta facendo il possibile per scrivere la prossima stagione. Un'annata che deve essere migliore di questa e di conseguenza che possa portare finalmente a sperare ad una qualificazione in Europa. La dirigenza ha appena messo sotto osservazione uno dei primi nomi che potrebbe fare la differenza nel corso del prossimo campionato. Un esterno che arriva dall'est Europa più precisamente dall'Ungheria e nel corso di questo campionato si è messo in mostra attraverso diverse partite positive ed ottimi numeri. Stiamo parlando di Istvan Atrok del MTK Budapest. Non perdiamo un secondo e passiamo ai dettagli economici su questo affare.

I dettagli economici sull'affare

Gino Pozzo

Trentadue presenze tra campionato e coppa ungherese con sette reti messe a referto ed anche due assist. Ottimi numeri, soprattutto se pensiamo che si tratta di un classe 2005. L'Udinese, come sempre, sta cercando di anticipare la concorrenza e mettere a referto un colpo così importante a tal punto di assicurarsi uno dei talentini più interessanti del calcio ungherese. Al momento il valore si aggira sui 500 mila euro secondo Transfermarkt, ma logicamente il valore è destinato a salire soprattutto per un'ipotetica cessione a titolo definitivo.