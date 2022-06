Udinese – Colpo dai campioni d’Italia / Marino studia l’affare

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli su questo calciomercato pieno di sorprese

Il team bianconero ha tutte le intenzioni di continuare a sorprendere come fatto durante la passata stagione. Un finale che sicuramente ha lasciato tante buone aspettative ai tifosi delle zebrette, visto che dallo scorso Febbraio fino alla fine del campionato, i bianconeri sono stati la squadra a realizzare il maggior numero di marcature. Vero che dalla partita contro la Salernitana sono cambiate diverse situazioni, ma l'idea è quella di continuare a fare del proprio meglio e dire la propria senza rinunciare a nulla o a nessuno. Qualche addio ci sarà per via delle volontà dei giocatori, ma l'idea della società è quella di mantenere un organico pronto per fare la differenza e rinforzarlo dove possibile. Proprio nelle ultime ore ha preso pista la trattativa per un nuovo difensore centrale. Ecco il suo profilo.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua all'interno del campo da gioco. Stiamo parlando di un fresco campione d'Italia, ma che nel corso di questa stagione non ha trovato moltissimo spazio. Le prossime ore potrebbero essere decisive per un suo cambio di "scuderia". Le due società stanno cercando in tutti i modi di far quadrare i conti e riuscire a trovare il bandalo della matassa. La chiusura resta non scontata, ma Matteo Gabbia sembra avere voglia di cambiare aria. Tutti i dettagli su questa trattativa.

La trattativa

Le due società non hanno ancora trovato un accordo di massima. Sicuramente la chiusura della trattativa non è dietro l'angolo, ma tutte le società si muovono nella direzione di trovare un accordo finale. La firma varrebbe molto e darebbe la possibilità di poter allungare un reparto che vede diversi cambiamenti rispetto allo scorso maggio. In conclusione non perderti tutti i dettagli sull'affare Nehuen Perez. Arriva la decisione del calciatore <<<