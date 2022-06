Calciomercato Udinese – Perez ha le idee chiare / Ecco dove vuole giocare

Il team bianconero sta costruendo la rosa in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli per la squadra bianconera

Il team bianconero continua a lavorare verso la prossima stagione di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non accetta alcun tipo di passo falso e non vede l'ora di dire la sua per fare la differenza. Nelle prossime ore bisogna continuare a fare del proprio meglio e di conseguenza non si possono abbassare le difese. La società è impegnata sia in entrata che in uscita visto che sono diversi i giocatori alla ricerca di una nuova sistemazione. Nelle ultime ore, però, è arrivata una comunicazione molto importante, stiamo parlando di un calciatore che non vede l'ora di ricominciare la stagione. Ecco dove e con quale squadra vorrebbe farlo.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di fare la differenza e continuare il suo processo di crescita iniziato qualche mese fa. Nell'ultima stagione ha fatto una vera e propria crescita non indifferente, visto che in pochissimo tempo è riuscito ad assicurarsi prima un posto da titolare e poi a diventare uno dei punti cardine della società. Le prossime ore, però, potrebbero essere decisive per il suo futuro. Stiamo parlando di Nehuen Perez e del suo possibile passaggio all'Atletico Madrid, per quello che si può definire come un vero e proprio ritorno. Ecco la decisione del giocatore su questo argomento.

La decisione finale

Se la decisione spettasse solo al giocatore avremmo già una risposta, dato che secondo TMW il talento argentino vuole restare per un'altra stagione in prestito all'Udinese. Solo in questo modo potrà continuare a maturare e soprattutto macinare grandi minuti sul campo da gioco, la stessa possibilità non ci sarà se dovesse ritornare all'Atletico di Madrid.