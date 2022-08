Mercato Udinese – Nuovo colpo in canna: arriva dallo Sporting Lisbona

Il team bianconera continua a lavorare sul mercato e nelle ultime ore sembra essere vicinissima alla chiusura una nuova trattativa: il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista del primo incontro di campionato, ma nel frattempo arrivano anche delle novità che riguardano i talenti e il futuro della società friulana. Sicuramente nelle ultime ore sta prendendo pista un nuovo nome pronto per fare la differenza. Stiamo parlando di un calciatore che gioca un calcio molto interessante e nei campionati minori ha dei veri e proprio numeri da maestro. Il colpo arriverebbe direttamente dal Portogallo è più precisamente dalla capitale, stiamo parlando dello Sporting Lisbona. Il bomber non vede l'ora di fare il salto di qualità e secondo diversi media la trattativa sembra essere in chiusura.

Il giocatore al centro dell'articolo è Vivaldo Semedo ed è un giovanissimo talento di prospettiva della cantera dello Sporting. Stiamo parlando di un giocatore che nonostante la sua giovanissima età gioca anche con le giovanili più forti ed è già nel giro delle nazionali minori. I dati con le under sono a dir poco spaventosi, visto che nell'ultima stagione è riuscito a mettere a segno ben 24 gol in 25 presenze. Medie molto interessanti e che sicuramente il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino non si sarà fatto sfuggire. Adesso bisogna solo controllare la chiusura dell'operazione per questo giocatore che sembra essere un vero e proprio Beto 2.0

Cosa manca alla chiusura

Al momento la trattativa (come detto anche in precedenza) sembra essere in chiusura sotto tutti i punti di vista e di conseguenza manca veramente pochissimo per trovare una soluzione finale. La squadra non vede l'ora di poter accogliere un giocatore con queste capacità e che probabilmente ha tutte le potenzialità per esplodere e fare tanta differenza. Sicuramente non si possono perdere le prime parole in conferenza stampa da parte dei nuovi acquisti bianconeri. Stiamo parlando di Adam Masina e Bijol direttamente dal Watford e dal Mosca. Dichiarazioni sorprendenti <<<