Notizie Udinese – Parte il ballottaggio in attacco: Beto vs Success

Si avvicina a grandi passi il primo impegno di campionato per i friulani. La sfida sarà molto importante: partono i ballottaggi per Sottil

La squadra friulana continua a lavorare intensamente in vista del primo impegno di campionato. Stiamo parlando di una sfida tutt'altro che scontata e semplice, visto che sarà in un San Siro vicino al tutto esaurito e contro la società Campione d'Italia in carica. Il mister Andrea Sottil sa che dovrà fare affidamento su tutto il team per poter portare a casa un risultato che potrebbe avere del clamoroso. Nella scorsa stagione l'Udinese è riuscito a fermare due volte su due la società milanese e di conseguenza si può sognare ancora un possibile sgambetto. Come detto in precedenza, però, ci sarà bisogno di tutti i componenti.