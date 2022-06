Calciomercato Udinese – Arriva il colpo di scena: Pereyra verso l’Argentina

Il team bianconero si avvicina alla prossima stagione di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Redazione

Il team bianconero ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di dire e fare il massimo per raggiungere il successo finale. Nell'ultimo anno le prestazioni sono state un continuo crescendo e di conseguenza si punta forte su determinati profili in ottica futura. Nonostante l'addio del tecnico che ha aperto questo ciclo (Gabriele Cioffi) la dirigenza ha avuto il merito di farsi trovare pronta e preparata, scelto un profilo in grado di giocare un calcio di livello. Stiamo parlando di Andrea Sottil che nelle ultime stagioni si è fatto notare nella seconda categoria del calcio italiano. Nelle ultime ore, però, si inizia a guardare verso il roster della prossima stagione. Diverse cose possono cambiare all'ultimo minuto. Una delle bandiere è in uscita.

Il profilo

Come si può evincere dal titolo, stiamo parlando di un giocatore molto importante e con grande voglia di continuare a dire la sua, anche se le chiamate da parte del suo paese potrebbero convincerlo a cambiare aria. Stiamo parlando di Roberto "El Tucu" Pereyra. Un centrocampista che quest'anno non è riuscito a confermarsi e di conseguenza non vede l'ora di sorprendere tutti e riscattarsi nel corso della prossima stagione. Intanto non perdere le voci esclusive che arrivano dall'Argentina.

Deciderà lui

Secondo i media argentini il ritorno di Pereyra nella sua patria è qualcosa in più di una semplice voce di mercato. A quanto pare il River Plate sarebbe disposto a pagare un'ottima cifra cache pur di riavere il suo profilo al centro del progetto. Solo nelle prossime ore si potranno avere delle novità e delle conferme. Anche se quasi tutto dipenderà dalla sua idea e dalla sua decisione. In conclusione non perdere tutti i dettagli del team bianconero, proprio oggi è stata presa una decisione molto importante. Il giocatore resterà in bianconero <<<