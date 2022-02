Calciomercato Udinese – Il colpo per giugno è pronto / Ecco il nome

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match molto difficile e complicato. La squadra però non può tirarsi indietro e deve dare tutto per poter riscattare il risultato di ieri pomeriggio. Parliamo del pesantissimo 4-0 subito in trasferta a Verona.

Dopo il match anche Marvin Zeegelaar può essere contato come una semplice riserva. Ieri non è mai riuscito ad entrare in partita, giocando un match a dir poco disastroso. Intanto il presidente Giampaolo Pozzo si sta già dando da fare sul mercato per poter rinforzare il reparto arretrato. Ecco il nome per la prossima sessione <<<