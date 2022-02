Notizie Udinese – Si avvicina il rientro / Oramai manca pochissimo

Il team bianconero è molto vicino al recupero di un giocatore che mai come ora può essere fondamentale. Ecco di chi stiamo parlando

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Bisogna fare il possibile per non perdere il lume della ragione dopo un match come quello di ieri. Per tutta la partita, il team, ha giocato in maniera propositiva e ha cercato in tutti i modi di riprenderla dato anche lo svantaggio arrivato al secondo minuto. Solo che tra le poche occasioni sfruttatee soprattutto la cinicità del team avversario, la sconfitta è stato l'unico risultato concepibile. 4-0 è il passivo più pesante subito dal team friulano nel corso di questa stagione. Ora bisogna recuperare e lavorare in vista del prossimo incontro. Una partita difficile, contro un avversario che contro le squadre di media classifica da il meglio di se. L'unica nota positiva è che ci sarà un rientro molto importante.

Tutto pronto

Il giocatore al centro dell'articolo è il Tucu Pereyra. Nell'ultimo periodo la squadra ha avvertito la sua assenza ed infatti non vede l'ora che possa tornare sul campo da gioco. In un match come quello di ieri pomeriggio "El Tucu" ci avrebbe potuto mettere il suo zampino e sicuramente sarebbe stato d'aiuto in zona costruttiva. Invece, anche ieri, il tecnico bianconero Gabriele Cioffi ha scelto la carta della conservazione. L'inserimento ci sarà, ma a quanto pare sarà graduale. Allora tutti i fari sono puntati verso il prossimo incontro. Andiamo a vedere di quale partita stiamo parlando.

Prossimo match

La sfida di domenica sera sarà importantissima per una serie di fattori, bisogna trovare un modo per arginare l'attacco della squadra biancoceleste allenata da Maurizio Sarri. Il team in campionato sta segnando molto ed occorrono delle marcatura perfette come quelle di Coppa Italia. Sicuramente sarà una partita difficile, ma Pereyra vorrà dire la sua e chissà da quale minuto. Non perderti tutte le ultime riguardo il club dei Pozzo. Ecco le pagelle del match di ieri pomeriggio. Le valutazioni <<<