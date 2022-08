Mercato Udinese | Confermato: Samir è pronto a volare in Messico

Il difensore brasiliano si era trasferito a gennaio in Inghilterra. Ora è atteso Oltreoceano per iniziare una nuova avventura

Samir ha difeso per diverse stagioni la maglia bianconera. Il difensore centrale brasiliano ha giocato per i friulani dal 2016 al 2022, totalizzando 141 presenze e collezionando 6 goal, tanto da diventare, nel corso della passata stagione, addirittura vice capitano. Poi, però, è arrivata l'opportunità di giocare in Premier League.. I Pozzo gli hanno affidato un ruolo di spicco nella retroguardia del Watford e la possibilità di riuscire nell'impresa di una salvezza molto complicata. Alla fine il traguardo non è stato raggiunto e di conseguenza le "Hornets" sono retrocesse in Championship.