Calciomercato Udinese – Contatti telefonici continui / Il ritorno di fiamma

La società bianconera si trova in quarantena , un momento tutt'altro che semplice da dover affrontare. Anche il calendario, già difficile, ora si prospetta proibitivo, dato che i friulani avranno da recuperare ben tre partite . Assieme alla Salernitana, le squadre che ne dovranno recuperare di più.

Bisogna prepararsi ad un vero e proprio tour de force . Impegni che saranno molto ravvicinati e soprattutto uno dietro l'altro. Servirà una rosa lunga e compatta per poter far fronte a tutti questi forfait, dato che molto probabilmente saranno diversi lungo tutto il campionato e nel cammino dei prossimi mesi.

La nuova situazione epidemiologica cambia anche le idee all'interno delle dirigenze. Non a caso il direttore dell'area tecnica si sta muovendo sul mercato per poter allungare il più possibile la rosa. Bisogna operare in diversi ruoli e bisogna farlo con attenzione evitando errori sciocchi. Andiamo a vedere quale potrebbe essere il prossimo colpo <<<