News Udinese – Silvestri sul nuovo mister: “La scelta di Andrea Sottil…”

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Tra meno di tre settimane prenderà il via l'annata 2022/2023 per gli uomini di Andrea Sottil. L'ex tecnico di Pescara e Ascoli è chiamato al grande salto e non può perdere nulla di vista. Le prossime ore potranno essere decisive e di conseguenza bisogna fare il massimo. Si sta iniziando a lavorare sulla squadra assieme alla società, saranno diversi i giocatori che potrebbero cambiare destinazione: due su tutti. Sia Gerard Deulofeu che Nahuel Molina avranno un futuro distante da Udine e le percentuali che tutto questo accada nel corso dell'estate sono altissime. Fermato da Sportitalia ha detto la sua anche il portiere bianconero Marco Silvestri. Ecco il suo commento sulla cessione dello spagnolo.