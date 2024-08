Mercato Udinese – Continua la telenovela Perez: ecco l’ultima offerta

L'Udinese continua la telenovela Nehuen Perez. Il calciatore ad oggi non è ancora sicuro di restare in rosa, tutti i dettagli dell'affare

Nehuen Perez continua ad essere protagonista sul mercato sotto tutti i punti di vista. Il Porto vuole fare il possibile per assicurarsi le sue prestazioni e di conseguenza si sta cercando in tutti i modi una quadra. Ad oggi non è una trattativa semplice. Ecco tutti i dettagli su questo affare che infiammerà gli ultimi giorni di mercato.