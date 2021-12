Calciomercato Udinese – Coperta troppo corta? Marino ha il nome perfetto

1 di 2

Continuare a vincere

Marino

Ieri è arrivata un'incredibile e clamorosa prestazione corale da parte del team bianconero. Nessun giocatore ha deluso e tutti hanno dato il massimo per non deludere le aspettative. Nel complesso stiamo parlando di un grandissimo match giocato. In tutte le zone del campo e da parte di tutti i componenti della rosa friulana.

Un dato di fatto è che non è arrivato nessun cambio fino al settantacinquesimo minuto, perché la squadra seppur stesse giocando molto bene, non disponeva di grandissime alternative, soprattutto in difesa e a centrocampo, dato che in attacco si può sempre far conto su Pussetto e Success.

Questo mercato di Gennaio non va fatto passare inosservato, perché in diversi ruoli serve l'uomo in più. Marino, sicuramente, starà appuntando qualche nome sul suo taccuino. La lista degli obiettivi sarà confrontata con la società. Solo dopo qualche nome potrebbe diventare realtà. Ecco l'ultimo giocatore osservato. Un giovane talento <<<