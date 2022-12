Mercato Udinese – Corriere: arriva Martins ma non sarà bianconero | News

La squadra bianconera si sta muovendo intensamente sul mercato per cercare di regalare a Sottil una rosa ultra competitiva in vista della seconda parte di stagione. Sono tanti i giocatori che ha contattato la dirigenza in questi mesi, ma finalmente sembra essere stata presa la decisione. Il talento che ha stregato tutti gli addetti ai lavori è quello di Mathues Martins. L'attaccante brasiliano non vede l'ora di approdare in Europa e poi farsi notare da tutti grazie ai suoi numeri e alle sue qualità. Nelle ultime ore, però, arrivano delle notizie importanti sul possibile prestito proprio del brasiliano. Ecco dove potrebbe giocare i prossimi sei mesi.