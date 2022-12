Notizie Udinese – Gerolin: “Martins a Udine crescerebbe benissimo”

Proprio nelle ultime ore ha parlato l'ex direttore sportivo dell'Udinese. Ecco le parole di Gerolin sul mercato della squadra bianconera

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato, visto che dal 4 di Gennaio non ci sarà nemmeno un momento di pausa. Il calendario si può definire intasato e bisogna lavorare dal primo all'ultimo giorno al massimo per poter conquistare il sogno Europa. Nel frattempo ci pensa anche l'ex direttore Gerolin a dire la sua sulla squadra che si prepara ad una seconda parte di campionato ad altissimo livello. Ecco le parole del direttore sportivo che ha guidato la società del Friuli Venezia Giulia.

"L'Udinese ha solo bisogno di far crescere i tanti buoni giocatori su cui ha già puntato, e se a gennaio arriverà qualche innesto di qualità come il brasiliano Matheus Martins, non avrà certo difficoltà a inserirlo". C'è molta fiducia attorno all'ambiente bianconero che a detta di tutti è molto giovane e pronto per esplodere. Non manca anche un piccolo commento al possibile nuovo innesto di questo mercato di Gennaio. Un giocatore come Mathues Martins va presentato nel migliore dei modi e per farlo ci ha pensato proprio il direttore. Non termina qua l'intervista di Gerolin visto che ha descritto nel migliore dei modi tutte le qualità del possibile nuovo attaccante della società friulana.

Matheus Martins è pronto — "Il Fluminense gioca un calcio molto interessante, alla spagnola e senza una vera prima punta. Martins è molto forte tecnicamente, agisce largo da attaccante esterno e credo che a Udine possa crescere molto bene vicino a Deulofeu". Le parole sono chiare e Martins si prospetta come un piccolo fenomeno pronto per giocare in una squadra del nostro campionato. Adesso bisogna solo attendere la chiusura definitiva della trattativa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato in uscita. Bisogna ancora risolvere la questione rinnovi. Ecco le novità che arrivano direttamente dalla Gazzetta dello Sport. Il punto sui prolungamenti di contratto <<<