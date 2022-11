Mercato Udinese – Il Corriere: “Napoli su Pafundi e Samardzic” / I dettagli

Il Corriere dello Sport esordisce questa mattina confermando la notizia di un interessamento su Pafundi e Samardzic da parte del Napoli

La squadra allenata da Andrea Sottil ha sorpreso tutti in questo inizio di stagione e di conseguenza le big del nostro campionato non vedono l'ora di poter chiudere dei nuovi colpi di mercato. Al momento il Napoli sembra essere interessato a due piccoli talenti bianconeri e stiamo parlando del centrocampista tedesco Lazar Samardzic ed anche del fantasista che ha fatto impazzire tutta Europa: Simone Pafundi. Entrambi hanno una valutazione molto alta rispetto alla loro carta d'identità. Andiamo a vedere nel dettagli le richieste della società bianconera e la possibilità che questi affari vadano in porto.

Partiamo dal giocatore che ha sorpreso tutto l'entourage del Napoli, stiamo parlando di Lazar Samardzic. Anche Luciano Spalletti al termine del match si è fermato e non ha potuto fare altro se non esprimere delle dichiarazioni positive sul giocatore bianconero. Proprio il mister di Certaldo lo ha etichettato come un nuovo Piotr Zielinski. L'Udinese sa che tra le mani ha un possibile crack del calcio mondiale e non vede l'ora di poterlo schierare sul campo da gioco anche nella seconda parte di stagione. Se a Giugno e Luglio, però, dovessero arrivare delle offerte importanti non potrebbe fare altro che ascoltarle. Al momento la richiesta si aggira sui venti milioni di euro. Come detto, non solo Laki, ma anche un altro giovanissimo.

Il secondo protagonista — Ha esordito l'altro ieri con la nazionale italiana a soli sedici anni. Si parla di un giocatore destinato ad essere protagonista: Simone Pafundi. Il Napoli vuole provare a strapparlo alla concorrenza, ma l'Udinese (conoscendo le sue qualità) non ha nessuna intenzione di cederlo. Al momento l'obiettivo del team gestito dai Pozzo è quello di far crescere Simone e non farli bruciare le tappe.