Napoli-Udinese / Spalletti a fine partita: “Samardzic è fortissimo”

Il team bianconero sta attraversando uno dei momenti più difficili di tutta la sua stagione. I friulani arrivano alla pausa con un bottino di ben sette partite (otto se contiamo la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza) senza alcuna vittoria. Bisognava fare sicuramente di più soprattutto visto il calendario che gli uomini di Andrea Sottil hanno affrontato in questo ultimo periodo. Proprio nel post partita ha parlato uno dei protagonisti di questa partita e soprattutto di questa fantastica prima parte di stagione: Luciano Spalletti . Andiamo a scoprire le dichiarazioni del tecnico toscano che sta guidando i suoi ragazzi verso un'impresa stratosferica.

"Quei 15 minuti di oggi aiutano a sottolineare che percorso hanno fatto i calciatori fino a qui. Spesso hanno fatto sembrare le partite facili, ma non c'è mai niente di scontato in queste partite qui". Il tecnico ha sin da subito specificato che il Napoli sta facendo una vera e proprio impresa, visto che ammazzare il campionato dopo sole 15 giornate è un traguardo che ha dell'incredibile. Ha parlato anche dei quindici minuti finali in cui l'Udinese sembrava poter riacciuffare una partita oramai terminata, ma alla fine tutto è andato per il meglio. L'intervista non si conclude qua, visto che Spalletti ha parlato anche di un giocatore bianconero. Ecco il pensiero su Lazar Samardzic.