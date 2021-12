Calciomercato Udinese – Corriere: “Offerto alla Roma / Cessione alle porte”

La squadra bianconera sembra essersi ripresa dopo un lungo periodo di letargo. Da diverso tempo non arrivavano più i risultati sperati e di conseguenza c'è voluto un cambio di tecnico. Ora la squadra continua a lavorare in vista del prossimo incontro, ma con una fiducia e una forza diversa. Tutto questo è dovuto principalmente ai risultati.

In società, al momento, non ci sono solo note positive, ma c'è ancora qualche problema a cui rimediare. Stiamo parlando di un giocatore che è stato una grande risorsa fino ad oggi, ma che nell'ultimo periodo non è più riuscito a lasciare il segno. Andiamo a scoprire come si sta evolvendo la sua vicenda. Le ultime <<<