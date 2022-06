Mercato Udinese – Corriere dello Sport lancia la bomba: “Il mister dice no”

L'affare sarebbe in dirittura d'arrivo, ma il Corriere dello Sport lancia una bomba sulla trattativa tra il club friulano e il Napoli

Redazione

L'Udinese sta affrontando un momento clou dell'anno. In questo periodo la società friulana sta lavorando senza sosta per consegnare la miglior rosa possibile nelle mani di mister Sottil. I nomi in ballo sono tanti, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le cessioni, sembra ormai imminente l'addio di Gerard Deulofeu, che a partire dalla prossima stagione dovrebbe vestire la maglia del Napoli. Nonostante l'accordo tra i due club sia ad un passo, il Corriere dello Sport lancia una bomba clamorosa sulla trattativa, che rischierebbe di far saltare tutto. Non perdiamo tempo e vediamo di cosa si tratta.

Spalletti è perplesso

Stando a quanto riportato dal quotidiano, il tecnico toscano avrebbe diversi dubbi riguardo l'acquisto del calciatore catalano. Attualmente la priorità del Napoli sarebbe cedere gli esuberi. Nonostante Deulofeu sia l'obiettivo numero uno del club partenopeo, Spalletti vorrebbe un trequartista di ruolo in grado di innescare la velocità di Osimhen e di mandarlo in porta. In aggiunta avrebbe richiesto anche un nuovo esterno per poter sostituire Lorenzo Insigne, passato a parametro zero al Toronto. Sempre secondo il Corriere dello Sport il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe al corrente delle perplessità del mister di Certaldo, per cui avrebbe dato un brusca frenata alla trattativa, che soltanto pochi giorni fa sembrava in dirittura d'arrivo.

Cosa manca per l'accordo

L'intesa tra l'entourage di Deulofeu e il Napoli è stata trovata da diverso tempo. Si tratterebbe di un contratto su base quinquennale a 3 milioni di euroa stagione più bonus facilmente raggiungibili, legati ad obiettivi individuali e di squadra. Tuttavia, il club partenopeo deve ancora convincere la famiglia Pozzo a lasciar partire il suo numero 10. Tra i due club ballano circa due milioni di euro, con De Laurentiis che si starebbe avvicinando sempre di più alla cifra richiesta dall'Udinese, 18 milioni di euro. A sbloccare la trattativa potrebbero essere le cessioni di Politano e Ounas. Attualmente, sull'esterno algerino ci sarebbe l'interesse di Monza, Torino e Sampdoria. Per quanto rigusrda l'attaccante ex Inter, sarebbe vigile la Viola di Commisso. Ma non è tutto, ecco l'offerta della Vecchia Signora per Molina <<<