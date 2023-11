Udinese – Davies e Success non rendono: Balzaretti prepara il colpo

Davies e Isaac Success non rendono come dovrebbero e proprio per questo motivo il direttore Balzaretti studia il possibile colpo di mercato

Federico Balzaretti è sicuro e in queste ore sta lavorando incessantemente a quello che potrebbe essere il nuovo colpo di mercato. La squadra bianconera vuole chiudere nel miglior modo possibile questo campionato. Di conseguenza a Gennaio potrebbe servire più di qualche operazione per limare la rosa.

Keinan Davies e Isaac Success non stanno rendendo come dovrebbero o come la società sperava e proprio per questo motivo si guarda al mercato degli attaccanti. Il nome che fa gola è un ex ed ha dimostrato di poter dire ancora la sua, stiamo parlando sempre di Luis Muriel. Vedremo se a gennaio ci saranno i margini per intavolare una trattativa.