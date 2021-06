Calciomercato Udinese – il piano del Napoli per De Paul

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli continua a trattare in prima linea Rodrigo De Paul, un piano ben definito dai partenopei

PROGETTO SPALLETTI - Un diamante per il nuovo progetto. Rodrigo De Paul rappresenta il regalo ideale per il Napoli di Luciano Spalletti. Un colpo di "benvenuto" da parte di De Laurentiis per il suo nuovo allenatore. Un fuoriclasse argentino a Napoli, nella piazza di Diego Armando Maradona, sarebbe una bella suggestione anche per i tifosi partenopei per dimenticare fin da subito la delusione recente del mancato piazzamento in Champions League. Il Napoli ha ottimi rapporti con la dirigenza friulana e non ci sarebbe da meravigliarsi in tal senso, di un'eventuale opzione morale dei partenopei su Rodrigo. In attesa di scoprire eventuali cessioni -Koulibaly e Fabian in primis- il Napoli mette nel mirino De Paul, anticipa ma allo stesso tempo aspetta la concorrenza.