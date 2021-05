News Udinese – De Paul può partire solo con l’offerta giusta: i dettagli

Il giornalista Francesco Pezzella, molto vicino alle vicende del club friulano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Rodrigo De Paul. Secondo quanto riportato dal collega, sembra che il ciclo del trequartista...

Il giornalista Francesco Pezzella, molto vicino alle vicende del club friulano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Rodrigo De Paul. Secondo quanto riportato dal collega, sembra che il ciclo del trequartista friulano sia ad un passo dalla conclusione. Dopo tanti campionati ad alto livello, nonché l'ultimo, sembra essere giunto il momento dell'addio. Anche perché sarà difficile resistere alle offerte dei grandi club e tenere ancora in una realtà di provincia un giocatore universale come l'argentino. Di sicuro con la Coppa America imminente, se fa bene, le quotazioni potrebbero alzarsi ancora di più. L'Udinese lo metterà sul mercato ma andrà via solo ad un prezzo ritenuto giusto, altrimenti non ci sono problemi di cassa che impongono cessioni. L'asta è pronta a scatenarsi, sarà ceduto sicuramente al miglior offerente e la concorrenza è molto alta e vasta.

“La gestione degli allenatori in Italia? Le problematiche finanziarie legate al Covid e ai bilanci in rosso di molti club hanno inciso pesantemente, soprattutto nel caso dell’addio di Conte all’Inter. Gli esoneri di Allegri e Sarri alla Juve, invece, rientrano in altre dinamiche. Quanto vale de Paul? Dipenderà dall’evoluzione del calciomercato e dai soldi che gireranno nella sessione estiva. Penso che possa valere più dei 33,5 milioni di euro indicati dal sito BeSoccer. Le voci che vogliono de Paul al Napoli? Non mi meraviglierei se decidesse di restare a Udine e di ripercorrere le orme di Antonio Di Natale, anche perché l’anno prossimo l’idea del patron Pozzo è quella di creare una squadra più competitiva. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, capirei se decidesse di andare in un top club. Il futuro di Gotti? Parlerà con la famiglia Pozzo e verrà presa una decisione, che mi auguro sia la migliore per il futuro dell’Udinese. Pirlo nuovo allenatore dell’Udinese? Sicuramente farebbe piacere, è un ottimo professionista e darebbe un taglio internazionale alle squadre a cui è accostato, non solo all’Udinese. Nella rosa attuale dell’Udinese, al di là di Musso e de Paul, ci sono tanti giocatori interessanti, molti dei quali si sono infortunati e non hanno potuto esprimersi al meglio delle proprie possibilità, come ad esempio Deulofeu".