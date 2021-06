Mercato Udinese – l’Atletico Madrid può chiudere l’affare De Paul

L'Atletico Madrid vuole chiudere l'affare Rodrigo De Paul subito dopo la cessione di Saul Niguez in programma a breve

Redazione

Cessione e acquisto. Il programma di mercato dell'Atletico di Madrid è chiaro. Si cede Saul Niguez al miglior offerente e si presenta subito dopo l'offerta all'Udinese per l'acquisto di Rodrigo De Paul. Esce un campione, entra un altro campione per Simeone. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa Udinese e sulla trattativa che riguarda il capitano.

SAUL NIGUEZ - Il centrocampista spagnolo sembra sia in rotta con il progetto dei colchoneros e potrebbe cambiare squadra già durante quest'estate. Per il ventiseienne natio di Elche, un'ottima stagione con l'Atletico Madrid culminata con la conquista della Liga. Un campionato vinto da protagonista ed una valutazione di mercato che supera i 50 milioni di euro. Diversi sono i club che monitorano e valutano l'acquisto di Saul. Tra questi attenzione ai contatti in giornata da parte dei bianconeri che vorrebbero regalare un nuovo faro per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Da considerare un possibile scambio con l'argentino Paulo Dybala che sarebbe nel mirino di Simeone per la prossima stagione. Difficile portare lo spagnolo in Italia. Più probabile un'opzione estera, destinazione Germania. Infatti Saul è attenzionato anche da Paris Saint Germain, Manchester United e Bayern di Monaco. Quest'ultimo il club più vicino al giocatore.

RODRIGO DE PAUL - Il capitano dell'Udinese è reduce dalla sua miglior stagione in Italia in maglia friulana. Una maturità raggiunta sia sotto l'aspetto caratteriale che per quanto riguarda l'aspetto tecnico, con una dote da rigorista da considerare. La richiesta dell'Udinese nei confronti delle sue pretendenti è sempre la stessa: 40 milioni di euro senza contropartite tecniche. Per il calciatore sembra invece già pronto il contratto con l'Atletico Madrid: si parla di un quinquennale, scadenza 2026 a 3,2 milioni di euro annuali. Non solo Atletico Madrid per De Paul. Il giocatore argentino ha molte pretendenti anche in Italia. Partenopei, rossoneri e neroazzurri sul giocatore. Da non escludere una sua permanenza a Udine con un rinnovo contrattuale.