Mercato Udinese – Per la panchina spunta un nome nuovo

Le ultime sul mercato dell'Udinese. Per la panchina, la società friulana sta valutando diversi profili nel caso saltasse Maran

Redazione

Con molta probabilità, dopo un anno e mezzo, le strade di Udinese e Luca Gottisi separeranno. Il tecnico veneto ha il merito di aver preso la squadra friulana in un momento delicato della passata stagione e di averla condotta ad una salvezza tranquilla. Anche quest'anno il club bianconero ha raggiunto l'obiettivo con largo anticipo, ma probabilmente dal punto di vista del gioco la società si aspettava qualcosa in più. Per sostituirlo Pozzo ha un sogno: Paolo Zanetti del Venezia. Tuttavia, in questi giorni ci sono stati degli incontri tra la società veneta e l'attuale allenatore, in cui si è parlato del progetto tecnico e di un ritocco contrattuale. A meno di clamorose sorprese, quindi, l'ex centrocampista del Torino guierà ancora gli arancioneroverdi.

Favorito Maran, ma spunta un nome nuovo

Il piano B dell'Udinese si chiama Rolando Maran. La dirigenza ha già avviato i contatti ed attualmente sembra essere lui il favorito per la panchina bianconera. La trattativa è entrata nel vivo, ma c'è ancora una distanza economica tra l'offerta dei friulani e l'ex allenatore del Genoa. Attenzione, dunque, ad un nome a sorpresa, di quelli che lascia tutti a bocca aperta come fu per Julio Velazquez nella stagione 2018/2019. Come riporta Tuttomercatoweb, sul taccuino di Pozzo e Marino c'è Esteban Cambiasso che vorrebbe iniziare al più presto la sua carriera da allenatore, dopo l'esperienza come assistente di Josè Pekerman alla Colombia in occasione dei Mondiali 2018. Al momento, in pole per la panchina rimane comunque Maran, ma se dovesse saltare l'Udinese studia le alternative.

Mercato

Il mercato bianconero dipenderà molto da chi sarà il prossimo allenatore. Ad oggi il club del Friuli ha ufficializzato due operazioni: l'acquisto a parametro zero di Daniele Padellie il non riscatto di Ouwejan.De Paul e Musso sono molto vicino all'addio, mentre è ancora tutto da scrivere il futuro di Molina e Deulofeu. In attacco sono stati sondati diversi profili.