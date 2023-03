Mercato Udinese | Deciso il prossimo colpo in attacco: nome e cognome

L’Udinese torna dalla trasferta di Bergamo con 1 punto che serve a smuovere la classifica. Sottil e i suoi ragazzi ce la stanno mettendo tutta e i risultati, prima o poi, torneranno. L’assenza di Deulofeu si percepisce e come. Thauvin sta facendo il massimo e Beto ci sta provando. Ha ritrovato il gol contro lo Spezia e segnare ieri contro la Dea gli avrebbe fatto bene soprattutto a livello psicologico. Success non riesce più ad essere quel calciatore determinante di iniziò stagione ma non fa altro che rispecchiare i problemi di tutta la rosa. Aipiani alti si sono accorti che qualcosa non va e gira voce che sia già stato individuato il prossimo colpo in entrata in attacco! Cosa sappiamo <<<