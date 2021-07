Calciomercato Udinese – Continuano i casting per la nuova punta

L'Udinese vuole acquistare a tutti i costi un nuovo attaccante. Piace un giocatore del Sassuolo: ecco di chi si tratta

La società vuole regalare a Luca Gotti nuovi innesti in vista della prossima stagione. Dopo anni di sofferenza, in cui la squadra ha lottato per non retrocedere, è arrivato il momento di cambiare marcia. I tifosi vogliono tornare a sognare e ad enusiasmarsi, ma serviranno rinforzi importanti, soprattutto dopo le cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul . Per i due argentini è arrivato il momento di fare il salto di qualità e di realizzare il loro sogno di giocare in Champions League. I dirigenti friulani sono abituati a vendere i propri big, ma ogni volta riescono a trovare degni sostiuti. Chissà se anche questa volta sarà così. Inoltre, Marino vuole migliorare il reparto offensivo. Negli utlimi giorni, è spuntato un nome nuovo. Vediamo di chi si tratta .

L'anno scorso, il punto debole dell'Udinese è stato l'attacco: i bianconeri hanno realizzato solo quarantadue gol. In vista del prossimo campionato serve un attaccante in grado di garantire almeno una decina di reti. Secondo le ultime indiscrezioni, la società di Gino Pozzo avrebbe messo nel mirino Gregoire Defrel. Nella stagione appena passata, complici sia vari infortuni che l'esplosione di Giacomo Raspadori, il classe '91 non ha trovato molto spazio. Udine potrebbe rappresentare la piazza giusta per rilanciarsi. Il Sassuolo vorrebbe cederlo a titolo definitivo, i friulani preferiscono un prestito con diritto di riscatto. Il valore del francese si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere aggiornamenti interessanti. Comunque, viste le probabili cessioni di Forestieri e Llorente, non è escluso che i rinforzi in attacco possano essere due. Per questo motivo, Marino sta sondando diversi profili, come Gianluca Caprari, Alberto Cerri, Gianluca Lapadula, Christian Kouamé e Nwankwo Simy. Proprio per il nigeriano, è entrata in corsa un' altra squadra di Serie A. Ecco quale. <<<