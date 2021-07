Calciomercato Udinese – Aumenta la concorrenza per Simy

Il preferito della dirigenza bianconera per rinforzare l'attacco è Nwankwo Simy. L'Udinese deve fare in fretta, la concorrenza aumenta

Sono passati dieci giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato e l'Udinese non ha acquistato nessuno. L'unico volto nuovo è quello di Daniele Padelli, arrivato a parametro zero a giugno. Al contrario, la società bianconera è molto attiva sul fronte uscite. Juan Musso ha già salutato la squadra. Il portiere è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atalanta per venti milioni di euro. Ben presto anche Rodrigo De Paul lascerà il Friuli. L'argentino, fresco vincitore della Copa America, si trasferirà all'Atletico Madrid dove coronerà il suo sogno di giocare in Champions League. Luca Gotti vorrebbe qualche rinforzo entro il 19 luglio, data della partenza per il ritiro in Austria. La dirigenza proverà ad accontentarlo. Intanto, ci sono novità per un attaccante che piace molto a Marino. Ma vediamo tutti i dettagli.