Calciomercato Udinese – Dennis nuovo nome per l’attacco / Ecco l’offerta

Il calciatore ex Watford Emmanuel Dennis è tra i tanti nomi messi sotto osservazione nel corso di questo mercato estivo. Dopo l'addio di Beto serve un nuovo bomber e il nome dell'attaccante nigeriano potrebbe essere proprio quello che fa a caso dell'Udinese. Ieri Balzaretti ha specificato che si stanno osservando diversi nomi prima di prendere una decisione definitiva. Tra i tanti noi della redazione siamo sicuri ci sia anche quello del giocatore del Nottingham Forest. L'anno scorso il team inglese ha speso quasi quindici milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Dopo una stagione, l'attaccante potrebbe tornare sotto la scuderia della famiglia Pozzo. Questa volta all'Udinese che è pronta per metterlo al centro dell'attacco e renderlo un bomber fondamentale per il team guidato da mister Andrea Sottil.