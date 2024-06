Mercato Udinese – Derby brasiliano per Walace, un altro team è in Italia

Un vero e proprio derby italiano per il brasiliano Walace. Il centrocampista al momento sta per dare il via ad un vero e proprio duello

Lorenzo Focolari Redattore 21 giugno - 09:14

L'addio di Walace sembra avvicinarsi ogni giorno di più. Il centrocampista continua a ricevere delle pressanti richieste dal Brasile con diverse squadre che vogliono assicurarsi le sue prestazioni in tutti i modi possibili ed immaginabili. In questo istante sono arrivati in Italia nuovi emissari di un grande club brasiliano.

Il Corinthians è pronto a trattare con l'Udinese l'acquisto del mediano. Non dimentichiamo che l'Udinese non ha intenzione di cederlo per meno di 10 milioni di euro. Vedremo chi la spunterà tra i bianconeri e il Cruzeiro.