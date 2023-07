Mercato Udinese | E’ Derby di mercato tra le milanesi per Samardzic

E' battaglia di fuoco tra le due squadre meneghine: dal campo al mercato la sfida continua per rinforzare le rispettive rose

Il mercato entra nel vivo. Le due milanesi, tra le più attive ad oggi, sono pronte a battagliare di nuovo. Dopo il duello intrapreso per Frattesi, valutato tanti soldi da Carnevali, le due compagini lombarde sono pronte a duellare anche per un altro gioiello del nostro campionato. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, è da notare l’inserimento dei nerazzurri per il bianconero Lazar Samardzic.

Un'operazione di disturbo che si aggiunge a quella fatta per Thuram, che alla fine ha scelto di vestire la maglia nerazzurra dopo un lungo tira e molla con la società 7 volte campione d'Europa. Se Laki sceglierà Milano come prossimo step, vorrà dire che una delle due squadre rimarrà spiazzata. Il club nerazzurro ha infatti fatto un sondaggio con l’Udinese per Samardzic. Il serbo è sul taccuino del Milan da tempo, tanto che il Diavolo aveva provato a prenderlo già nel 2020. Quando l'ex stellina tedesca aveva iniziato a mettersi in luce nell’Hertha Berlino.

Alternativa di lusso — Chiaramente il primo nome della lista nerazzurra rimane Frattesi, ma è difficile dire oggi quale sarà la destinazione finale del centrocampista azzurro. L'Udinese per Samardzic parte da una valutazione inferiore rispetto a quella del Sassuolo per Frattesi, intorno ai 25 milioni, cifra che Marotta & Co potrebbe coprire facilmente con la cessione di Brozovic. D'altro canto anche i rossoneri potrebbero farsi sotto, magari reinvestendo una parte del bottino incassato dalla cessione di Tonali. I rossoneri oggi lavorano su altri obiettivi e ragionano su Frattesi, ma Samardzic rimane un nome da seguire perché potrebbe essere il giusto tassello per completare il reparto di centrocampo. Sempre con il Napoli a monitorare la situazione sullo sfondo.