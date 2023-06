Udinese – Doppio colpo in arrivo / Zarraga e Lucca sono bianconeri

L'Udinese continua a lavorare sul mercato. In queste ore si sta chiudendo l'affare Lucca ed è stato ufficializzato quello di Zarraga

Redazione

L'Udinese è ufficialmente la società italiana più attiva sul mercato in questi giorni di fine giugno. La squadra proprio nelle ultime ore ha chiuso ben due colpi. Il primo è già stato ufficializzato e stiamo parlando del centrocampista di provenienza basca: Oier Zarraga. Il calciatore è pronto per sostituire nel migliore dei modi il partente Tolgay Arslan che ha firmato con il Melbourne City. Per l'ex Athletic Bilbao, invece, arriverà la prima esperienza al di fuori della Spagna o meglio dei Paesi Baschi in generale. L'Udinese spera di aver lavorato bene sotto traccia ed aver chiuso per un centrocampista che riesca ad inserirsi sin da subito negli schemi tattici di mister Andrea Sottil.

Il secondo nome è quello di bomber Lorenzo Lucca. Stiamo parlando del centravanti ex Pisa da diverse settimane, ma adesso sembra essere arrivato finalmente il suo momento. Manca solo l'annuncio ufficiale del club bianconero, ma l'affare è virtualmente chiuso. Le squadre addirittura si sono già scambiate tutti i documenti ufficiali e necessari. Proprio oggi è arrivata anche l'ennesima conferma, visto che l'ex club di Lucca, l'Ajax ha annunciato attraverso i suoi canali social buona fortuna al calciatore per la sua nuova avventura. Questa è la conferma che il talento italiano non verrà riscattato dal club di Amsterdam. Il mercato, però, non si chiuderà qua visto che anche un altro nome si sta prendendo la scena in queste ultime ore.

Il centrocampista perfetto — Da due anni in Italia si sta regalando grandi prestazioni, ma le sue squadre non riescono a capitalizzarle. Ethan Ampadu vuole restare nel bel paese e l'Udinese ha aperto ad un prestito. Ora toccherà al Chelsea capire se effettivamente il cartellino del calciatore gallese può essere ceduto senza alcuna garanzia futura per un'altra stagione. Questo sarebbe un grande colpo per la mediana, visto che Ethan è un vero e proprio jolly sotto tutti i punti di vista. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul nuovo colpo. Ecco i dettagli dell'affare Zarraga <<<