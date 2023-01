Udinese – Se Deulofeu parte è già pronto il sostituto: arriva dal Wolfsburg

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo bisogna tenere d'occhio i movimenti sul mercato

Redazione

L'Udinese si prepara a questa ultima settimana di mercato. La squadra ha ancora tanti dubbi e problematiche da risolvere, a partire dal difensore centrale che non è ancora stato individuato e di conseguenza lascia un buco importante nel cuore della squadra. Nelle ultime ore inoltre si sono aggiunte altre preoccupazioni per via del possibile addio da parte del numero dieci Gerard Deulofeu. Il calciatore è appena rientrato dall'infortunio e se la Roma dovesse cedere Nicolò Zaniolo potrebbe proprio puntare al suo cartellino. Una situazione che è in continua evoluzione e va monitorata con attenzione. Allo steso tempo la squadra si sta già muovendo sul mercato per cercare un giocatore che possa sostituirlo almeno fino al termine della stagione.

Nelle ultime ore un nuovo nome sembra aver preso le prime pagine dei giornali. Il nuovo fantasista che potrebbe firmare per l'Udinese arriva dalla Germania, ma ha già un passato nel nostro campionato. Josip Brekalo si è candidato a tutti gli effetti per accedere alla trequarti del centrocampo bianconero ed adesso vediamo se prenderà veramente piede questa pista. Difficile trarre delle conclusioni proprio oggi pomeriggio, ma sicuramente l'Udinese non può restare al sicuro fino alla fine della sessione invernale di mercato. Andiamo a vedere le ultime apparizioni di Josip e come si sta facendo valere in Bundesliga.

Percorso travagliato — Ad oggi fare rientro al Wolfsburg non è stata una grande scelta per il calciatore che militava nel Toro di Juric. Con il Wolfsburg non ha praticamente mai trovato spazio e di conseguenza ad oggi sta cercando una nuova destinazione per non perdere altri sei mesi in panchina. Chissà se l'Udinese, nell'attesa del rientro dal prestito di Matheus Martins potrebbe puntare sul centrocampista croato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime proprio sull'affare Deulofeu. Ecco i dettagli sulla trattativa che coinvolge la Roma e l'Udinese <<<