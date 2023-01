News Udinese – Le condizioni di Deulofeu: il comunicato del club

Il team allenato da Andrea Sottil continua il suo percorso di crescita all'interno di questo campionato. Il girone d'andata della squadra bianconera è sicuramente positivo. Nonostante l'incostanza sono arrivati ben 28 punti che al momento vogliono dire settimo posto in classifica e di conseguenza piazzamento assicurato alla prossima Conference League. Nel corso del match giocato a Marassi sono arrivate anche delle belle notizie sul fronte infortuni. Il primo giocatore ad aver ricevuto delle comunicazioni positive è stato Gerard Deulofeu che è tornato a calcare il campo da gioco. L'attaccante, però, è uscito per infortunio dopo soli dieci minuti dal suo ingresso in campo. Alla fine dell'incontro la squadra ha diramato un comunicato sulle sue condizioni. Ecco le parole dell'Udinese Calcio.