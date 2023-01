Mercato Udinese – Di Marzio annuncia il nuovo colpo: ecco Sekou Diawara

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La dirigenza allo stesso tempo ha intenzione di concludere nel migliore dei modi questa sessione di calciomercato. Manca una settimana alla fine delle trattative e di conseguenza bisogna dare una netta accelerata. Nelle ultime ore è stato individuato un nuovo profilo che potrebbe essere molto interessante soprattutto in ottica futura. Il giocatore al centro dell'articolo arriva dal Belgio, più precisamente dalla seconda squadra del Genk. Stiamo parlando di Sekou Diawara . Andiamo a vedere nel dettaglio che tipo di talento sbarcherà in Friuli Venezia Giulia.

Il costo dell'operazione

Alla squadra gestita dalla famiglia Pozzo non costerà moltissimo il cartellino di questo giovane prospetto, visto che il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno. Al momento non ha nessuna intenzione di rinnovare con la società belga ed anzi c'era già un pre-accordo in vista della prossima estate. La dirigenza, però, sembra essere disposta a concedere un indennizzo e di conseguenza assicurarsi le prestazioni di Diawara a partire da questo gennaio. Le cifre non sono ancora note, ma non dovrebbero essere elevate. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sull'infortunio di Deulofeu. Il comunicato del club <<<