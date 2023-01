Calciomercato Udinese – Makengo al Toro, brusca frenata: il piano granata

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ieri pomeriggio è arrivata una vittoria importantissima per la classifica generale. Dopo 19 partite la squadra si trova a ben 28 punti che è un'ottima media punteggio e soprattutto conduce gli uomini di Andrea Sottil al settimo posto, che vorrebbe dire Europa. Il vantaggio sul Torino (prima delle inseguitrici) è di soli due punti motivo per cui bisogna prestare ancora moltissima attenzione. Proprio la società granata ha messo nel mirino uno dei tanti talenti friulani. Ecco di quale giocatore stiamo parlando e soprattutto come sta andando la trattativa di mercato.

Il protagonista dell'articolo è la mezz'ala francese Jean Victor Makengo . Un centrocampista che si è preso un ruolo importante all'interno dell'organigramma bianconero. Sono diverse squadre italiane ad aver notato il suo percorso di crescita e di conseguenza che vogliono puntare su tutte le sue qualità. Quella più interessata (al momento) è il Torino di Ivan Juric. La squadra del capoluogo piemontese ha intenzione di continuare a scalare la classifica e cosa ci sarebbe di meglio di soffiare un giocatore ad una diretta concorrente? Al momento la trattativa non è in chiusura solo perché la presidenza granata sta cercando di chiudere anche un altro colpo. Il piano A è già stato scritto.

Il primo obiettivo

Makengo, al momento, risulta essere solo una ruota di scorta visto che il vero giocatore messo sotto osservazione dal Torino è Ivan Ilic del Hellas Verona. Il centrocampista serbo ha voglia di rimettersi in gioco e soprattutto giocare un campionato di altissimo livello, dopo aver passato la prima parte di stagione in panchina per via di diversi infortuni. Solo nelle prossime ore si scoprirà di più sulla vicenda. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le ultime sulla squadra bianconera sul mercato. Ha parlato il tecnico Andrea Sottil <<<