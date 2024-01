Mercato Udinese / Di Marzio: “Udinese apre allo scambio Perez-Ostigard”

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Ecco tutte le ultime direttamente da Gianluca di Marzio su Nehuen Perez

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e nel frattempo deve sapersi difendere anche sul mercato. In queste ore, infatti, è imperterrito il pressing del Napoli su Nehuen Perez e sembrano esserci anche delle novità molto importanti.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, tutto pare essere pronto per il trasferimento del ragazzo argentino in partenopeo. In queste ultime ore l'Udinese pare aver aperto allo scambio con Leo Ostigard. In questo modo la cifra totale dell'affare si dovrebbe anche abbassare. Vedremo nelle prossime ore se effettivamente questa trattativa arriverà alla chiusura definitiva, oppure terminerà con un nulla di fatto in stile Samardzic.