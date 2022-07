Calciomercato Udinese | Dilemma Pussetto: una situazione “complicata”

Aleggia un po’di mistero nel ritiro a Lienz dei friulani. Ad assistere alle amichevoli dell’Udinese si è visto Ignacio Pussetto . L’attaccante argentino però non è più tesserato dai bianconeri che, terminato il prestito, lo hanno rimandato al Watford . Ci si chiede quindi perché il classe ’95 si trovi lì con i suoi ex compagni.

Al momento è difficile a dirsi. Un suo ritorno in Friuli pare difficile, anche perché l’Udinese in quel reparto è al completo: oltre a Deulofeu (sul piede di partenza?), Sottil ad oggi può contare su Beto (considerato incedibile). Ma anche su Success, Nestorovski e il giovane talento Pafundi. Solo se dovesse partire Deulofeu, potrebbe tornare di moda un suo terzo passaggio in bianconero. E magari fare lo stesso iter che fece Nestorovski lo scarso anno. Chi può dirlo? Di sicuro quello che appare lampante è che Pussetto a Udine ci voglia rimanere. Anche perché gli anni migliori della sua carriera li ha vissuti vestendo il numero 23 che fu di Marco Motta e Appiah. 4 gol e 4 assist la scorsa stagione, interrotta dal grave infortunio al crociato, per uno score nei 4 anni di 12 gol in 83 presenze.