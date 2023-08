Mercato Udinese – Di Marzio: “Arriva un giocatore dalla Vecchia Signora”

Il giornalista esperto di calciomercato annuncia un affare in chiusura davvero interessante. Un nuovo calciatore sta per arrivare in Friuli

Marley Aké sembra essere vicinissimo al club del Friuli Venezia Giulia. Ad annunciarlo è stato il giornalista esperto di calciomercato più importanti del nostro paese: Gianluca Di Marzio. Ecco le parole: "Dopo l'esperienza al Digione, Marley Aké si prepara a lasciare ancora la Juventus in prestito. L'attaccante è vicino al trasferimento in prestito all'Udinese". A quanto pare la trattativa pare essere in chiusura e nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera ufficiale. Il trasferimento dovrebbe concludersi con la formula del prestito, con la possibilità per l'attaccante classe 2001 di mettersi in mostra anche a dei livelli più alti della terza serie del nostro calcio. Il francese sta vivendo un processo di crescita graduale visto che nell'ultima stagione ha giocato ben 14 partite con il Dijon nella seconda lega francese e messo a referto tre reti. Un buon bottino che si spera possa continuare a migliorare se dovesse diventare un nuovo attaccante della formazione bianconera di Udine. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e uscita. Ecco il sostituto di Samardzic <<<