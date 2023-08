Udinese – Dall’arrivo di Fabbian all’addio di Samardzic / La giornata

Il calciatore serbo Lazar Samardzic è pronto per il suo passaggio in neroazzurro. Non perdere tutte le ultime: il riassunto di giornata

Ore di fuoco in casa bianconera le trattative sono in un momento clou e di conseguenza ogni istante potrebbe essere quello giusto sia in entrata che in uscita. L'affare che tiene banco è senza ombra di dubbio quello di Lazar Samardzic. Il calciatore serbo ha espresso il suo volere e non vede l'ora di vestire la casacca del team finalista nel corso della passata Champions League. I neroazzurri stanno facendo di tutto per chiudere l'affare nelle prossime ore. Si parla di un trattativa che porterà nelle casse dei friulani una cifra molto vicina ai venti milioni di euro oltre che qualche bonus e soprattutto il cartellino in prestito con diritto di riscatto del giovane Fabbian.

Il calciatore italiano non vede l'ora di poter arrivare in quel di Udine e giocarsi le sue carte da titolare in un club che gioca la massima serie italiana. Ora bisogna vedere sul campo le sue qualità e misurarle minuto dopo minuto con quelle delle altre due mezz'ali a caccia di un posto da titolari come Oier Zarraga e Domingos Quina. Anche i due giocatori appena citati sono arrivati in quel di Udine nel corso di questo mercato e di conseguenza almeno per i primi tempi la mediana bianconera sarà composta da un grande punto di domanda e da due certezze come Sandi Lovric e il brasiliano Walace.

In questo ultimo mese si cercherà di puntellare la rosa con l'acquisto di un altro difensore. Al momento sono due i giocatori in lizza, il primo è Saba Sazonov e il secondo Matsima del Monaco. Stiamo parlando di calciatori di buon livello e che rientrano a pieno nei parametri dei bianconeri. Difensori giovani e dal potenziale molto interessante. Vedremo se effettivamente nelle prossime settimane si potrà chiudere.