Mercato Udinese – Dirigenza impazzita! Non solo Thauvin, si punta anche..

Poche ore alla chiusura del mercato di riparazione che termina questa sera alle ore 20. Momenti infuocati nelle stanze dell'Hotel Sheraton, sede delle trattative, con l'Udinese ancora attiva per cercare di piazzare l'ultimo colpo last minute. Infatti, il direttore Marino è al lavoro per cercare di consegnare a Sottil una rosa rinforzata, nonostante le partenze di Nuytinck e Makengo e l'infortunio di Deulofeu. Non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a conoscere la lista dei sogni dei dirigenti bianconeri.Ecco i nomi dei possibili colpi last minute <<<