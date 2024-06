Calciomercato Udinese – Oggi incontro con Cannavaro: ecco cosa filtra

Oggi l'incontro tra il figlio del patron Pozzo (Gino) e l'agente del tecnico del campione del Mondo (Pastorello). In queste ore si deciderà al 100% il futuro del club bianconero con il mister che resterebbe volentieri, ma non ha intenzione di scendere troppo al di sotto delle richieste formulate inizialmente.

Ricordiamo infatti che l'Udinese non ha mai superato la soglia dei 500 mila euro a stagione per il condottiero del club, mentre la richiesta di Fabio Cannavaro è davvero vicina al doppio. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che attendere l'incontro e capire quale sarà la decisione finale tra le parti. Nel frattempo, ecco tutte le ultime sul possibile ritorno all'Udinese di Sanchez <<<