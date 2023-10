Udinese – Dopo un match è già caso Samardzic: addio a gennaio più vicino

Dopo meno di un'ora in campo della guida Gabriele Cioffi è già (di nuovo) caso Lazar Samardzic . Il serbo è stato messo fuori dal tecnico all'inizio della seconda frazione e questa cosa non scenderà giù facilmente al calciatore. Ora come ora la maglia da titolare deve essere la base e i novanta minuti anche, pena? Cessione a gennaio .

La Vecchia Signora sta facendo sul serio all'interno del mercato in entrata e proprio per questo motivo già a gennaio potrebbe arrivare un'importante stoccata per il numero 24 dell'Udinese. Vedremo se i Pozzo spediranno al mittente oppure Laki è diventato un giocatore come tanti all'interno del gruppo squadra.