Mercato Udinese – Tuttosport è sicuro: “Samardzic tifa la Vecchia Signora”

L'Udinese dopo la sfida contro il Monza si sveglia ed ha non pochi problemi a cui far fronte sul mercato. Lazar Samardzic potrebbe partire

Lazar Samardzic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di un ragazzo di ottimo livello che ha dimostrato le sue capacità. Ieri contro il Monza non è arrivata la sua miglior prova da quando è in bianconero, ma nel complesso resta comunque sempre sulla sufficienza. Il problema per l'Udinese, però, arriva dal mercato.

Oggi Tuttosport apre in maniera tutt'altro che criptica ed intitola il suo articolo in prima pagina, in questo modo: "Samardzic tifa Juve". Il tutto si riferisce ad una serie di like lasciati dal serbo/tedesco sui post della Vecchia Signora. Al momento la trattativa non è ancora iniziata, ma pare essere una semplice questione di tempo.