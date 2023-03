Mercato Udinese | Doppia operazione in attacco? Uno o l’altro! Il piano

Molto probabilmente Beto lascerà Udine a fine stagione. La società chiede non meno di 30 milioni di euro per farlo partire ma la sensazione è che, prima o poi, arriverà un'offerta con la cifra richiesta.

Questo ci porta a cercare di capire chi potrebbe prendere il posto del gigante portoghese. Per settimane, se non addirittura mesi, si è parlato di Retegui. L'esposizione in Nazionale e il gol all'esordio, però, hanno portato il costo del cartellino dell'attaccante alle stelle. Adesso, difficilmente il 23enne lascerà il Boca Juniors per meno di 20/25 milioni. Questo ha portato la dirigenza friulana a cambiare obiettivo. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.