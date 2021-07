Calciomercato Udinese – Due obiettivi sono sempre più lontani: le ultime

L'Udinese è sempre concentrata sul campo per preparare la nuova stagione. Ma anche la dirigenza sta "sudando" per regalare a mister Gotti i rinforzi che desidera. Senza dubbio i bianconeri hanno bisogno di una nuova punta. Okaka non può bastare e Cristo dovrebbe far ritorno in Spagna. Per questo motivo Marino è alla ricerca di opportunità per poi sferrare l'attacco. Ma il direttore tecnico presto potrebbe dire definitivamente addio a due suoi obiettivi. Stiamo parlando di SamLammers e GianlucaLapadula. Capiamo bene i dettagli e il perché si stanno allontanando da Udine. Ecco quello che c'è da sapere <<<