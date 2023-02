Mercato Udinese / Duello di mercato con il Genoa: piace “il nuovo Kvara”

Il direttore bianconero, dopo Diawara, è in cerca di altri giovani importanti: piace molto il talento georgiano del Metz

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Domenica è arrivata un altro pareggio che allunga a tre la striscia di gare senza vittoria. Dopo 22 partite la squadra si trova con 30 punti, tutto sommato ancora in linea con quello che sarebbe un ritorno in Europa che manca da diverse stagioni. La squadra però deve ritrovarsi e deve assolutamente aggiustare la fase difensiva, rea ancora una volta di troppe disattenzioni. Nel frattempo, in casa bianconera qualcosa inizia a smuoversi in ottica, dopo l'acquisto di Diawara dal Genk. Ecco di quale giocatore stiamo parlando e soprattutto come sta andando la trattativa di mercato.

Altro duello di mercato per l'Udinese. La squadra friulana e il Genoa sono in competizione per lo stesso obiettivo di mercato: si tratta del bomber georgiano Georges Mikautadze che milita in Ligue2. La prima punta di proprietà del Metz ha segnato 12 reti in 24 presenze in stagione, fornendo anche 6 assist. Il giocatore, nato in Georgia nel 2000, è già nel giro della nazionale maggiore dove ha totalizzato tredici presenze e due reti. Prossimo a tenere alta la bandiera georgiana, in chiave calcistica, anche Mikautadze proverà a riproporre quanto visto e fatto dal suo connazionale Kvaratskhelia.

Il profilo — La sua scheda tecnica racconta di un attaccante abile nel dribbling e nel controllo palla, in aggiunta alle sue grandi doti balistiche. A parlare per lui, oltre i numeri, è la sua duttilità in tutto il reparto offensivo, potendo svariare dal centro attacco fino agli esterni. Etichettato dunque come uno dei prossimi giovani da tenere d'occhio, in chiave calciomercato, anche l'Udinese si sarebbe fatta avanti per il suo cartellino. Al netto dei suoi numeri in campionato, il Metz valuterebbe il suo gioiello per una cifra simile ai 3 milioni di euro.