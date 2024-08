Mercato Udinese – Ebosele via? Un club di Ligue 1 prepara l’offerta

Festy Ebosele potrebbe cambiare città e di conseguenza anche squadra. L'esterno in queste ore è davvero vicino ad una nuova avventura

Festy Ebosele è senza ombra di dubbio uno dei calciatori più interessanti che l'Udinese possiede. Giovane, veloce, ma ancora troppo acerbo. Ad oggi l'Udinese sembra non aver tempo per cercare di limare le caratteristiche di un ragazzo che oramai da due anni segue ogni giorno, ma pare non poter fare quello step che gli manca.