Mercato Udinese – Ecco chi è Lucca / Il nuovo bomber dei bianconeri

Nelle ultime ore è stato ufficializzato l'arrivo di Lorenzo Lucca. Andiamo a vedere nel dettaglio le qualità del nuovo acquisto bianconero

Redazione

Lorenzo Lucca è il nuovo centravanti della squadra bianconera. Il calciatore cresciuto calcisticamente con la maglia del Torino prima e del Brescia poi, sta per iniziare la sua prima avventura nella massima serie del calcio italiano. L'Udinese ha deciso di darli una seconda chance dopo la stagione fallita con la maglia dell'Ajax. Nel corso dell'anno appena concluso ha trovato pochissimo spazio e difficilmente è riuscito ad andare a segno. Sono solo due le reti in Eredivisie, sicuramente troppo poco per un centravanti che ha il gol nelle sue vene e lo ha dimostrato anno dopo anno e stagione dopo stagione.

Prima del passaggio in Olanda si è messo in mostra con la maglia del Pisa. I primi tre mesi della stagioni 21/22 sono stati a dir poco clamorosi. Il calciatore aveva messo a referto ben sei gol nei primissimi frangenti del campionato, facendo piombare su di se le attenzioni dei migliori club della massima serie. Da quel momento in poi, però, sembrava essersi perso ed infatti in tutto il restante torneo non sono arrivate più reti, ma solamente qualche assist sporadico. Proprio la chiamata da parte dell'Udinese, squadra che riesce a valorizzare sempre al meglio i propri talenti, sembra essere quello che ci vuole. Prima di concludere non possiamo fare altro che vedere tutti i punti di forza del nuovo centravanti.

I punti di forza — Sicuramente l'altezza e la sua forza fisica sono i suoi cavalli di battaglia. Parliamo di un bomber alto più di due metri e che riesce sempre a mettersi in mostra anche grazie alle sue doti tecniche. Un ottimo controllo e soprattutto giocate da fuoriclasse nonostante il fisico potrebbe ingannare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Il calendario per le prime quattro giornate è stato comunicato. Ecco quando giocherà l'Udinese <<<