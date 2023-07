Calciomercato Udinese – Pafundi al Napoli? / La richiesta del patron Pozzo

Simone Pafundi al Napoli potrebbe essere realtà. Il calciatore italiano deve ancora rientrare dalle vacanze post Mondiale Under 20 e solo prossima settimana potrà confrontarsi con i vertici bianconeri per scrivere il suo futuro. Il contratto è in scadenza tra 12 mesi e l'Udinese ha tutta la voglia di prolungare il proprio rapporto con uno dei talenti più cristallini del nostro calcio. Resta da capire, però, l'intenzione del calciatore stesso. Il patron Pozzo per cedere un calciatore con quelle capacità chiede almeno dieci milioni di euro, nonostante si parli di un classe 2006 che all'attivo nella massima serie ha davvero pochi minuti. In questo caso non è assolutamente in discussione il suo potenziale ed è proprio questo a dettare la legge del prezzo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. I neroazzurri hanno deciso e il sesto centrocampista sarà dell'Udinese. Ecco le due piste percorribili <<<