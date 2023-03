Mercato Udinese – L’EFL mette sotto osservazione i friulani: il motivo

La lega inglese mette sotto osservazione sia il Watford che l'Udinese. Ecco il motivo per cui i bianconeri dovranno fare attenzione

Nelle ultime ore è arrivata una comunicazione molto importante da parte di uno degli organi più famosi e prestigiosi di tutto il calcio inglese. L'Udinese di Giampaolo Pozzo e il Watford di Gino Pozzo sono stati messi sotto osservazione per via di una transazione di mercato non proprio chiara ai più. Il protagonista dell'articolo è il difensore laterale che è arrivato quest'estate proprio dagli inglesi per una cifra molto vicina ai venti milioni di euro. Ora i bianconeri dovranno spiegare nelle giuste aule come mai l'investimento sul calciatore francese Hassane Kamara è stato fatto ad una cifra del genere. Andiamo a vedere nel dettaglio questa notizia e cerchiamo di fare un punto della situazione.

Ad oggi è sicuro solamente che l'EFL esaminerà tutta l'operazione Kamara. Si partirà dal primo trasferimento, quello che ha portato il laterale dalla Francia all'Inghilterra. Poi si andrà avanti con la seconda operazione (la più importante) in cui Hassane è arrivato a vestire la maglia dell'Udinese. Questi controlli verranno fatti proprio per assicurarsi che il prezzo del cartellino non sia stato gonfiato appositamente. Ricordiamo che Hassane nel gennaio del 2022 era stato pagato solamente 3,6 milioni di sterline e dopo otto mesi nelle casse del Watford ci sono finiti quasi venti milioni di euro. Una cifra pazzesca se pensiamo che con gli Hornets ha messo a referto solo una rete e qualche buona prestazione qua e la.

Il comunicato del Watford — La società inglese, ha già detto la sua ed ecco il comunicato su questa faccenda: "La storia non dice altro che si tratta di una ripetizione delle regole relative ai trasferimenti che coinvolgono parti correlate". Secondo il board della società inglese, di conseguenza si può stare tranquilli visto che questa operazione non verrà sanzionata.